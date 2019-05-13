В Сумах на спуск от «Эспланады» к «Лавине» денег нет Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Обустроить дорожку от пешеходного перехода от ТЦ «Лавина».

«Годами напротив пешеходного перехода от ТЦ «Лавина» просто грязь и лужи. Плюс там значительный уклон. Это одно из наиболее заброшенных мест в Сумах, хотя каждый день здесь проходят очень многие.

Все слышали, что планируется пешеходный мост через проспект М. Лушпы. Но Маск скорее организует колонию на Марсе, чем в Сумах построят тот мост. Поэтому, уважаемая, власть, немедленно сделайте как минимум нормальный подъем от пешеходного перехода - вымостит плиткой, или заасфальтируют», - писал автор петиции Ми Андрей Анатольевич.

Ответ на электронную петицию:

«В настоящее время титульный список по устройству новых и расширению существующих тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек на 2019 год утвержден, но, к сожалению, в связи с ограниченными лимитами финансирования строительной отрасли на 2019 год, в департаменте инфраструктуры нет финансовой возможности выполнить капитальный ремонт участка возле жилого комплекса «Эспланада» в текущем году…

При наличии экономии средств после проведения работ по ремонту объектов коммунального хозяйства и благоустройства, предусмотренных планом финансирования на текущий год, или в случае выделения дополнительных средств на капитальный ремонт тротуаров по г. Сумы, департаментом будет заказано проектно-сметную документацию на ремонт объекта, указанного в Вашей петиции».

Также власти напомнили о недоборе в бюджет из-за перерегистрации областным предприятий и учреждений из города в районы.

Напомним: об этом участке и необходимости обустройства ступенек от пешеходного перехода к тротуару говорят еще со времен предыдущего мэра Сум Геннадия Минаева. Вопрос обсуждался не раз и при нынешнем. А недавно вообще зашла речь о ликвидации как пешеходного перехода, так и светофора… Остановки там ликвидировали еще раньше, сразу после трагической ДТП, в которой под колесами троллейбусами погибла 16-летняя студентка. Суд по этому случаю продолжается…