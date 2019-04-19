В Сумах снова остановились троллейбусы

Движение троллейбусов в направлении центра города остановлено.
Напомним: этот участок - одна из наиболее аварийных в Сумах. Именно из-за изношенности троллеи случаев остановки / простоя коммунального транспорта стало значительно больше...
На месте уже работает бригада электромонтеров КП СГС «Электроавтотранс», сообщили на предприятии.
Из-за высокого уровня воды в районе ул. Интернационалистов и ТЦ «Березка», вызванного ливнем, остановлено движение троллейбусов №5, 10 А, 15...
На Покровский площади, вблизи аптеки № 90, на троллею упала растяжка, находящегося на балансе КП «Горсвет»....
Ожидаемые уже в мае новые троллейбусы прибудут в Сумы в июне....
Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал бывший стажер КП «Электроавтотранс» Олег Нестеренко, приложив фотографии....
На перекрестке Покровская пл. - Харьковская произошел обрыв троллеи в направлении центра города....