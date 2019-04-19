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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах снова остановились троллейбусы

На Покровский площади возле остановки «Аптека № 90» произошел обрыв контактной сети.

Движение троллейбусов в направлении центра города остановлено.

Напомним: этот участок - одна из наиболее аварийных в Сумах. Именно из-за изношенности троллеи случаев остановки / простоя коммунального транспорта стало значительно больше...

На месте уже работает бригада электромонтеров КП СГС «Электроавтотранс», сообщили на предприятии.

Общество Обрыв контактной сети Троллейбусы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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