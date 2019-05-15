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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39212

Шосткинцы помогли задержать грабителя

В центре Шостки злоумышленник выхватил у пенсионерки пакет с деньгами и пытался с ним убежать.

Сообщение об ограблении пожилой женщины и задержании подозреваемого в полицию поступило от случайного прохожего. На место сразу выехали сотрудники в составе группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Как выяснили правоохранители, пострадавшей женщине 68 лет, она местная. В этот день она шла из банка, где взяла кредит на погашение задолженности по коммунальным услугам. По дороге к ней подбежал неизвестный и выхватил пакет, где находились более 2000 гривен и документы. Женщина подняла шум, и ей на помощь пришли неравнодушные граждане. Они задержали злоумышленника, и уже через несколько минут передали вызванным работникам полиции.

Подозреваемым оказался неоднократно судимый 34-летний местный житель, который недавно вернулся из мест лишения свободы. У него правоохранители изъяли все похищенные у пенсионерки вещи, которые сразу же вернули владелице.

Сейчас подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В отношении него открыто очередное уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». За содеянное ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Ограбление Шостка
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