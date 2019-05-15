Уик-энд на Сумщине: прогноз погоды

В субботу, 24 мая, ожидается кратковременный дождь, гроза, днем местами град. Ветер северо-западный 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +13 .. + 18°C, днем +20 .. + 25°C.
В воскресенье, 25 мая, кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +9 .. + 14°C, днем +19 .. + 24°C.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что днем в...
23-24 мая ночью без существенных осадков, возможен туман, днем кратковременные дожди с грозами....
22 мая на Сумщине ожидается изменение погодных условий....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...