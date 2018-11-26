Сумчанка выиграла «бронзу» на чемпионате Европы В Баку (Азербайджан) проходит чемпионат Европы по спортивной аэробике.

Среди призеров и сумчанка Анастасия Курашвили, которая заняла третье место среди юниорок.

Кроме того, в паре с нашим же Станиславом Галайдой они показали 7-й результат. Индивидуально Стас был 11-ым.

Подготовила спортсменов тренер Оксана Дубинская.