Сумской велосипедист стал чемпионом Украины Сумчанин Андрей Семибратов выиграл многодневную гонку в рамках чемпионата Украины.

Сегодня, 26 мая, в Кропивницком завершился заключительный третий этап многодневной гонки в рамках чемпионата Украины по велоспорту среди юношей.

Сумчанин Андрей Семибратов на первом этапе (разделка на 9,3 км) занял 3-е место, на втором (60 км - 4-ое место, а на третьем (снова 60 км) снова занял 4-ое место, но стабильные результаты на всех этапах позволили ему подняться на высшую ступень пьедестала.

Подготовил спортсмена тренер Анатолий Головаш.