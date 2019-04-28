Сумской велосипедист стал чемпионом Украины

Сегодня, 26 мая, в Кропивницком завершился заключительный третий этап многодневной гонки в рамках чемпионата Украины по велоспорту среди юношей.
Сумчанин Андрей Семибратов на первом этапе (разделка на 9,3 км) занял 3-е место, на втором (60 км - 4-ое место, а на третьем (снова 60 км) снова занял 4-ое место, но стабильные результаты на всех этапах позволили ему подняться на высшую ступень пьедестала.
Подготовил спортсмена тренер Анатолий Головаш.
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