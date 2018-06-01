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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:28254

В Сумах пройдет Extreme weekend

Это два фестиваля вместе: DIYdance и Sumy Extreme Style.

1 июня пройдет турнир по стритболу USL 3X3 среди взрослых и юниоров до 16 лет. Соревнования проходят при поддержке ФБУ.

Соревнования райдеров, панна футбол, выставка тюнингованных авто от Федерации автоспорта Сумщины и многое другое.

2 июня – DIYdance

Номинации:

- Hip-hop beginners 1х1

- Hip-hop pro 1х1

- Breaking beginners 1х1

- Breaking pro 1х1

- New school battle 2х2, для bboys & bgirls до 15 лет

Соревнования райдеров, панна футбол, выставка тюнингованных авто от Федерации автоспорта Сумщины и многое другое.

Кстати, Extreme weekend ищет волонтеров

Место: парковка ТРЦ "Мануфактура".

Время: 10.00 1 июня, 14.00 2 июня.

 
Досуг Sumy Extreme Style
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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