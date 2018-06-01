В Сумах пройдет Extreme weekend

1 июня пройдет турнир по стритболу USL 3X3 среди взрослых и юниоров до 16 лет. Соревнования проходят при поддержке ФБУ.

Соревнования райдеров, панна футбол, выставка тюнингованных авто от Федерации автоспорта Сумщины и многое другое.

2 июня – DIYdance

Номинации:

- Hip-hop beginners 1х1

- Hip-hop pro 1х1

- Breaking beginners 1х1

- Breaking pro 1х1

- New school battle 2х2, для bboys & bgirls до 15 лет

Соревнования райдеров, панна футбол, выставка тюнингованных авто от Федерации автоспорта Сумщины и многое другое.

Кстати, Extreme weekend ищет волонтеров.

Место: парковка ТРЦ "Мануфактура".

Время: 10.00 1 июня, 14.00 2 июня.