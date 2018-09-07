Завтра у Сумах пройде 19-й Sumy Extreme Style

Це видовищніше та безпечніше за будь-яку перерву у школі. Організатори готують спеціальний майданчик з фігурами та швидкою допомогою (там можна поміряти температуру й відпроситися додому).

На сумчан чекають змагання зі стрітболу, BMX, скейтери, самокатери. Також у програмі виставка авто від «Боевая классика – Сумы» та графіті. ТМ «Ласунка» розіграє свої призи, ну а ви зможете їх отримати.

Починай сезон драйово. Роби домашку й тули відпочивати до нас.

ТРЦ «Мануфактура» / 7 вересня / старт о 13:00.