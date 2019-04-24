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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:401125

Суд признал мэра Сум коррупционером

Сегодня, 27 мая, в Заречном райсуде Сум объявили постановление по делу по рассмотрению админпротоколов о коррупции в отношении мэра Сум Александра Лысенко.

Согласно ему, суд признал Лысенко виновным и закрыл производство в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности, пишет sumy.today.

Напомним: 1 февраля на своем заседании НАПК решило направить в суд 14 протоколов об административных правонарушениях, связанные с коррупцией, в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко. Как сообщало НАПК, «мэр по собственному усмотрению и видению оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат».

Срок привлечения к административной ответственности за такое - 3 месяца с момента составления протоколов.

Как и в прошлом году, мэр Сум снова выкрутился, не получил даже штрафа за свои действия.

Право Александр Лысенко Коррупция
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