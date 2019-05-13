У границы сумские пограничники задержали двух граждан Молдовы

Реализуя заранее полученную от участкового инспектора пограничной службы информацию о возможном нарушении границы, пограничный наряд в районе населенного пункта Середина-Буда, задержал двух граждан Молдовы. 32-летний мужчина и 53-летняя женщина намеревались незаконно пересечь границу вне установленных пунктов пропуска и попасть на территорию РФ.
Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на правонарушителей составлены административные материалы, принято решение о принудительном возвращении на территорию Республики Молдова и вынесено решение о запрете въезда сроком на 3 года.
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