У границы сумские пограничники задержали двух граждан Молдовы В минувшие выходные пограничники Сумского отряда задержали двух нарушителей государственной границы Украины.

Реализуя заранее полученную от участкового инспектора пограничной службы информацию о возможном нарушении границы, пограничный наряд в районе населенного пункта Середина-Буда, задержал двух граждан Молдовы. 32-летний мужчина и 53-летняя женщина намеревались незаконно пересечь границу вне установленных пунктов пропуска и попасть на территорию РФ.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на правонарушителей составлены административные материалы, принято решение о принудительном возвращении на территорию Республики Молдова и вынесено решение о запрете въезда сроком на 3 года.