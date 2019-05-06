Пять участников не явились на ВНО по иностранным языкам в Сумах (видео) Пятеро участников не появились на ВНО по немецкому и испанскому языкам в Сумах.

49 будущих абитуриентов области должны были сдавать 27 мая внешнее независимое оценивание по испанскому, немецкому и французскому языкам. Все они приехали в единственыый Сумской пункт тестирования, который расположили в педагогическом университете. Пятеро участников не явились: один участник - на испанский и четверо – на немецкий языки, говорится в сюжете UA:СУМИ.

На написание экзамена участники имели два с половиной часа. Кроме тестов участники должны были написать сочинение:

На этом пункте тестирования никаких нарушений не зафиксировали.

«Общая явка на ВНО по иностранным языкам составляет 90%. Техника сработала, персонал сработал на соответствующем уровне, поэтому никакой апелляции, ни одного обращения, ни одного нарушения во время ВНО не было обнаружено», - рассказала куратор Сумской области Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова.

Это третий экзамен ВНО в этом году. На прошлой неделе будущие абитуриенты сдали математику и украинский язык. Сегодня, 28 мая, будут сдавать английский. Закончатся нынешние экзамены 13 июня - химией.