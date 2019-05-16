В Сумы приехал двукратный чемпион Англии 27 мая на заседании Ученого совета Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко был приглашен студент НН Института физической культуры, двукратный победитель английской Премьер Лиги в составе команды «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

Ректор университета и члены совета поздравили Александра и пожелали ему дальнейших побед, как на клубном уровне так в и составе национальной сборной Украины. Александр Зинченко в свою очередь подарил музею университета футболку и мяч со своим автографом. Не обошло стороной Александр и группу повышение спортивного мастерства по футболу, которая тоже получила мяч, а ребята имели возможность сыграть с ним в «квадрат».