На Сумщине поймали наркопоставщика в погонах

27 мая при заходе на территорию охраняемой зоны на КПП №2 по пропуску людей, было проведено осмотр личных вещей младшего инспектора ВНиБ. При личном досмотре в кармане куртки форменной одежды был обнаружен неизвестный сверток из фольги с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотическое.
По факту изъятия были составлены соответствующие материалы для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства.
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