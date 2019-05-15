На Сумщине поймали наркопоставщика в погонах В Роменской исправительной колонии (№ 56) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

27 мая при заходе на территорию охраняемой зоны на КПП №2 по пропуску людей, было проведено осмотр личных вещей младшего инспектора ВНиБ. При личном досмотре в кармане куртки форменной одежды был обнаружен неизвестный сверток из фольги с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотическое.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства.