Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:191

На Сумщине поймали наркопоставщика в погонах

В Роменской исправительной колонии (№ 56) пресечена попытка доставки запрещенных предметов.

27 мая при заходе на территорию охраняемой зоны на КПП №2 по пропуску людей, было проведено осмотр личных вещей младшего инспектора ВНиБ. При личном досмотре в кармане куртки форменной одежды был обнаружен неизвестный сверток из фольги с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на наркотическое.

По факту изъятия были составлены соответствующие материалы для принятия решения согласно требованиям действующего законодательства.

Право Наркотики Роменская исправительная колония №56
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах полиция пресекла сбыт боеприпасов и наркосырья
Сегодня 17:57

В Сумах полиция пресекла сбыт боеприпасов и наркосырья

Более 70 патронов различного калибра и вероятный каннабис пытался сбыть 25-летний молодой человек одному из жителей Сум....

Патрульные обнаружили у сумчанина ЛСД
25.05.2019 17:07

Патрульные обнаружили у сумчанина ЛСД

Патрулируя дворовую территорию на улице Металлургов, инспекторы заметили мужчину, который нервно рылся в клумбе....

21.05.2019 12:46

На Сумщине наркодилера взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры взят под стражу мужчина, который организовал незаконный оборот наркотических веществ....

20.05.2019 12:22

Сумские правоохранители накрыли нарколабораторию под Киевом

Правоохранителями Сумщины прекращена деятельность лиц в сфере незаконного оборота наркотических веществ....

Сумские копы поймали наркомана с порошком
15.05.2019 15:45

Сумские копы поймали наркомана с порошком

Вероятно наркотическое вещество обнаружили патрульные у сумчанина....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
«Ричард прощается» Уэйн Робертс (США, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 13:4518:0022:30
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
«Ядовитая роза» Франческо Синкуемани (США, Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 16:0020:45
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
«Сделано в Италии» Лучано Лигабуэ (Италия, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
«Гори, гори ясно» Дэвид Яровески (США, 2019)
Кино Дружба
19-35 - 70 грн.
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
«Аладдин» Гай Ричи (США, 2019)
Кино Космос
12:00—50 грн. 16:00—50 грн. 18:20—55 грн.
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
«Джон Уик 3» Чад Стахелски (США, 2019)
Кино Космос
20:40—55 грн.
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
«Маугли дикой планеты» Эрик Тости (Франция, 2019)
Кино Космос
10:20—45 грн.
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.