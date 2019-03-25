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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03261

В Сумах за 14 месяцев чиновники не смогли принять на баланс рухнувшую подпорную стенку на школьном стадионе

Еще в ноябре 2017 года после продолжительных дождей подмыло подпорную стену на стадионе гимназии № 1 и школы № 12.

С тех пор прошло полтора года, однако власти сумели только спилить тополя, которые могли упасть в любой момент, и убрать половину рухнувшего металлического забора.

Сегодня, 29 мая, на сессии Сумского горсовета депутат Ирина Губская, которая также является директором школы № 12, озвучила очередной свой депутатский запрос по этому поводу.

Она сообщает мэру Сум о том, что получила ответ на свой предыдущий (апрельский) запрос, в котором сообщается, что стенка до сих пор не принята на баланс департамента инфраструктуры, хотя решение горсовета об этом было принято еще в марте 2018 года (!), то есть прошло 14 месяцев. Без принятия на баланс рухнувшей стенки не дает права делать с ней что-либо дальше.

Поэтому депутат просит мэра вмешаться в этот процесс и заставить подчиненных выполнять свои служебные обязанности.

Депутаты поддержали запрос.

Напомним: в 2017 году в реконструкцию школьного стадиона было вложено 1,5 млн грн государственных средств, однако из-за падения подпорной стенки он до сих пор не введен в эксплуатацию. О второй очереди даже не идет речь.

Общество Ирина Губская Подпорная стена Школа № 12 Школьный стадион. гимназия №1
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