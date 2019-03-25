В Сумах за 14 месяцев чиновники не смогли принять на баланс рухнувшую подпорную стенку на школьном стадионе

С тех пор прошло полтора года, однако власти сумели только спилить тополя, которые могли упасть в любой момент, и убрать половину рухнувшего металлического забора.
Сегодня, 29 мая, на сессии Сумского горсовета депутат Ирина Губская, которая также является директором школы № 12, озвучила очередной свой депутатский запрос по этому поводу.
Она сообщает мэру Сум о том, что получила ответ на свой предыдущий (апрельский) запрос, в котором сообщается, что стенка до сих пор не принята на баланс департамента инфраструктуры, хотя решение горсовета об этом было принято еще в марте 2018 года (!), то есть прошло 14 месяцев. Без принятия на баланс рухнувшей стенки не дает права делать с ней что-либо дальше.
Поэтому депутат просит мэра вмешаться в этот процесс и заставить подчиненных выполнять свои служебные обязанности.
Депутаты поддержали запрос.
Напомним: в 2017 году в реконструкцию школьного стадиона было вложено 1,5 млн грн государственных средств, однако из-за падения подпорной стенки он до сих пор не введен в эксплуатацию. О второй очереди даже не идет речь.
Сьогодні, 16 травня, на стадіоні школи № 12 пройшов флешмоб, у якому брали участь як учні, так і вчителі....
Сегодня, 15 мая, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали запрос своей коллеги Ирины Губской относительно ее предыдущего запроса по поводу...
В ближайшее время начнутся работы по ремонту аварийной подпорной стенки на пл. Независимости....
Еще в ноябре 2017 года после продолжительных дождей подмыло подпорную стену на стадионе гимназии № 1 и школы № 12....
Третий год в Сумах обсуждают аварийную подпорную стенку на пл. Независимости рядом с банком «Аваль»....