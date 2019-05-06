Вода в Сумах подорожает почти в полтора раза Состоялось обсуждение тарифов КП «Горводоканал» и инвестиционной программы на 2020 год.

28 мая в помещении актового зала КП «Горводоканал» было проведено открытое обсуждение вопросов о необходимости установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод и услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем) и одобрение / утверждение Инвестиционной программы КП «Горводоканал» Сумского городского совета на 2020 год.

В течение 14 календарных дней после публикации сообщения о проведении обсуждения замечаний и предложений от заинтересованных лиц не поступило.

По итогам обсуждения была принята резолюция о поддержке изменений в тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, тарифов на услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения (с использованием внутридомовых систем) на 2020 год в размере:

- на централизованное водоснабжение - 12,65 грн/куб.м – на 47,8%;

- на централизованное снабжение холодной воды (с использованием внутридомовых сетей) - 13,26 грн/куб.м – на 49,3%;

- на централизованное водоотведение - 13,09 грн/куб.м – на 77,4%;

- на централизованное водоотведение (с использованием внутридомовых сетей) - 13,75 грн/куб.м – на 79,5%.

Протокол открытого обсуждения направлен на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.