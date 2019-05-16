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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:56263

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумщины по футболу

29 мая состоялась жеребьевка полуфинальных пар кубка Сумской области по футболу.

В итоге, за две путевки в финал поборются:

«Кристалл» (Конотопский р-н) - ФК «LS Group» (Сумской р-н)

«Тростянец-2» (Тростянец) – «Велетень» (Глухов)

Хозяева полей указаны первыми. Эта стадия будет состоять из одного матча, дата и время которых будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба АФС.

Спорт Кубок Сумщины по футболу Футбол
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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