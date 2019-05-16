Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Сумщины по футболу 29 мая состоялась жеребьевка полуфинальных пар кубка Сумской области по футболу.

В итоге, за две путевки в финал поборются:

«Кристалл» (Конотопский р-н) - ФК «LS Group» (Сумской р-н)

«Тростянец-2» (Тростянец) – «Велетень» (Глухов)

Хозяева полей указаны первыми. Эта стадия будет состоять из одного матча, дата и время которых будет сообщено дополнительно, сообщает пресс-служба АФС.