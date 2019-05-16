По факту взрыва в Шостке полиция открыла уголовное производство

Люди не пострадали, однако были напуганы и находились в стрессовом состоянии.
В полиции данное событие квалифицировали как покушение на убийство и открыли уголовное производство, в рамках которого выясняются обстоятельства и причины взрыва, а также лица злоумышленников.
Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщить об этом на линию «102» или в ближайший отдел полиции.
Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
28 мая около полуночи на линию «102» поступило сообщение о том, что неизвестный забросил в помещение, где располагается национальная лотерея...
Представители экстренных служб провели совместные командно-штабные учения....
В рамках операции «Оружие и взрывчатка» полицейские нашли во дворе у 47-летнего мужчины револьвер, патроны к нему, посев конопли и...
Оставшись без присмотра взрослых, мальчик пошел гулять по улицам города....
Интересовали злоумышленника изделия из металла, электрическая бытовая техника и садовый инвентарь....