По факту взрыва в Шостке полиция открыла уголовное производство Происшествие произошло 28 мая в Шостке, в 23:30. Неизвестные забросили предмет, который взорвался в помещении Украинской национальной лотереи «Золотой кубок».

Люди не пострадали, однако были напуганы и находились в стрессовом состоянии.

В полиции данное событие квалифицировали как покушение на убийство и открыли уголовное производство, в рамках которого выясняются обстоятельства и причины взрыва, а также лица злоумышленников.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщить об этом на линию «102» или в ближайший отдел полиции.

Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.