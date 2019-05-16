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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:02286

По факту взрыва в Шостке полиция открыла уголовное производство

Происшествие произошло 28 мая в Шостке, в 23:30. Неизвестные забросили предмет, который взорвался в помещении Украинской национальной лотереи «Золотой кубок».

Люди не пострадали, однако были напуганы и находились в стрессовом состоянии.

В полиции данное событие квалифицировали как покушение на убийство и открыли уголовное производство, в рамках которого выясняются обстоятельства и причины взрыва, а также лица злоумышленников.

Полицейские обращаются ко всем, кому известна какая-либо информация, которая поможет следствию, сообщить об этом на линию «102» или в ближайший отдел полиции.

Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взрыв Покушение на убийство Шостка
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