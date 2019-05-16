В Сумах перевернулась «ГАЗель» Сегодня, около 19.00 на ул. Леваневского произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, предварительно, в аварии участвовали три автомобили – два легковых и грузовая «ГАЗель». Последняя в результате ДТП перевернулась. Ее пассажира забрали в больницу с травмой ноги. Один из водителей легковых авто покинул место ДТп до приезда полиции. Его поиски продолжаются.