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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:38317

В Сумах перевернулась «ГАЗель»

Сегодня, около 19.00 на ул. Леваневского произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Александр Терновый

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, предварительно, в аварии участвовали три автомобили – два легковых и грузовая «ГАЗель». Последняя в результате ДТП перевернулась. Ее пассажира забрали в больницу с травмой ноги. Один из водителей легковых авто покинул место ДТп до приезда полиции. Его поиски продолжаются.

Право Дтп
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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