В Сумах перевернулась «ГАЗель»

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, предварительно, в аварии участвовали три автомобили – два легковых и грузовая «ГАЗель». Последняя в результате ДТП перевернулась. Ее пассажира забрали в больницу с травмой ноги. Один из водителей легковых авто покинул место ДТп до приезда полиции. Его поиски продолжаются.
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