В центре Сум снова возобновилась незаконная стройка возле школы Сегодня, 29 мая, возле котлована на ул. Засумской, снова закипела работа.

Якобы реконструкция одноэтажного цветочного павильона в несколькоэтажный торговый центр возобновилась. Об этом сигнализирует в Фейсбуке директор школы № 12 Ирина Губская.

«А у нас опять оживились жулики-застройщики, который захватили землю под школой! Теперь они подали иск об отмене решения Сумского горсовета «О предоставлении земельного участка в постоянное пользование КУ Сумская школа № 12» в Хозяйственный суд Сумской области. Рассматривать иск будет судья Коваленко А.В.. Надеемся на честное решение дела в интересах детей и города», - написала директор школы, она же депутат Сумского горсовета, которая и была инициатором передачи спорного участка школе.