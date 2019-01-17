В центре Сум снова возобновилась незаконная стройка возле школы

Якобы реконструкция одноэтажного цветочного павильона в несколькоэтажный торговый центр возобновилась. Об этом сигнализирует в Фейсбуке директор школы № 12 Ирина Губская.
«А у нас опять оживились жулики-застройщики, который захватили землю под школой! Теперь они подали иск об отмене решения Сумского горсовета «О предоставлении земельного участка в постоянное пользование КУ Сумская школа № 12» в Хозяйственный суд Сумской области. Рассматривать иск будет судья Коваленко А.В.. Надеемся на честное решение дела в интересах детей и города», - написала директор школы, она же депутат Сумского горсовета, которая и была инициатором передачи спорного участка школе.
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