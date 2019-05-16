В Сумах будут судить вора благотворительных средств из храмов В Заречном райсуде Сум будут судить сумчанина, укравшего благотворительные средства из храмов.

29 мая назначено к рассмотрению уголовное производство в отношении сумчанина, который обвиняется в тайном похищении чужого имущества повторно, в том числе и денег из ящиков для благотворительных взносов из нескольких местных храмов (ч. 2 ст. 185 УК Украины) и в законченном покушения на тайное, повторное из корыстной целью похищения имущества, принадлежащего Свято-Георгиевской религиозной общине (ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 185 УК Украины).

В этот же день удовлетворено ходатайство прокурора и применены к обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в 38420 гривен.

Судебное заседание состоится в 14 час.30 мин. 5 июня.

Напомним: досудебным расследованием установлено, что мужчина 9 сентября 2018 года находился в помещении Свято-Георгиевского храма и увидел ящик для благотворительных взносов. Мужчина подошел к ящику, открыл его и похитил денежные средства, которые там находились в сумме 645 грн. Однако свой преступный умысел не довел до конца, поскольку был замечен настоятелем храма. После чего положил деньги обратно в ящик и скрылся с места преступления.