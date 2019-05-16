Внимание! Ухудшение погодных условий на Сумщине По прогнозу Гидрометцентра, 31 мая днем по г. Сумы и области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Спасатели предостерегают граждан быть осторожными во время непогоды и, по возможности, воздержаться от выходов на улицу. Если ухудшение погоды застало вас на улице, то ни в коем случае нельзя прятаться под одиночными деревьями. Также берегитесь раскидистых деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, так как порывы ветра могут вызвать их повреждение, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.