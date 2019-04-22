Для бесплатной вакцинации от кори возрастные ограничения отменены Теперь взрослые любого возраста тоже могут бесплатно вакцинироваться от кори, паротита и краснухи вакциной (КПК).

Также можно вакцинировать младенцев в возрасте от 6 месяцев, для которых корь особенно опасна. Такие изменения в календарь профилактических прививок в Украине были внесены Приказом Министерства здравоохранения Украины № 958 от 23 апреля 2019 года, сообщили в горотделе здравоохранения.

До сих пор бесплатно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Впрочем, количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет.

Сейчас вакцинация гарантирована всем взрослым, которые: контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов); не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте; по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Чтобы сформировать иммунитет взрослому человеку достаточно сделать одну прививку.

Что же касается детского населения, то по календарю прививок первую дозу вакцины против кори, паротита и краснухи ребенку делают в возрасте 12 месяцев. Именно тогда организм ребенка может произвести достаточный иммунитет от инфекции. До 12 месяцев ребенка должен защищать коллективный иммунитет (если, по крайней мере 95% населения вакцинированы). В условиях вспышки и постоянного роста заболеваемости корью из-за недостаточного уровня вакцинации украинцев для младенцев существует риск заболеть.

Отныне младенцам позволили делать бесплатные прививки от кори уже с 6 месяцев (до 6 месяцев вакцина КПК не применяется). В этом случае такая доза вакцины не засчитывается как первая, а считается «нулевой», дальнейшие плановые прививки нужно проводить согласно календарю профилактических прививок: в 12 месяцев (первая доза вакцины КПК) и 6 лет (вторая доза).

Однако особое внимание следует обратить на то, что интервал между дозами КПК должно быть не менее одного месяца.

По-прежнему бесплатной остается вакцинация по календарю прививок.

Сделать прививку можно в коммунальном медучреждении, где пациент подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. В начале лета вакцинировать бесплатно будут также в частных медучреждениях и у врачей-ФЛП, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины.