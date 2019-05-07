Уже завтра в Сумах дорожает вода С завтрашнего дня в Сумах будут действовать новые тарифы на воду и канализацию для частного сектора и ряда других потребителей.

КП «Горводоканал» сообщает об изменении тарифов на услуги предприятия по централизованному водоснабжению и водоотводу на 2019 год.

Данную информацию 30 мая обнародовал «Урядовый курьер».

Плата за услуги КП «Горводоканал» по скорректированным тарифам будет начисляться с 1 июня 2019 года. Изменение стоимости услуг коснется частного сектора, бюджетных организаций и других потребителей.

В соответствии с постановлением НКРЭКУ «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, от 16 июня 2016 года № 1141» от 28 мая 2019 года № 804 тарифы составляют:

- на централизованное водоснабжение - 9,228 грн/куб. м с НДС (7,69 грн/куб. м без НДС);

- на централизованное водоотведение - 8,76 грн/куб. м с НДС (7,3 грн/куб. м без НДС).

Тарифы на услуги в многоэтажных домах остаются неизменными и составляют:

- на централизованное снабжение холодной воды (с использованием внутридомовых систем) - 8,88 грн/куб.м с НДС (7,4 грн/куб. м без НДС);

- на централизованное водоотведение (с использованием внутридомовых систем) -7,656 грн/куб. м с НДС (6,38 грн/куб. м без НДС).