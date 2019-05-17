Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото) Разыскиваемый, 65-летний житель Шостки Остапчук Василий Сергеевич, ушел из дома 29 мая, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным.

О без вести пропавшем муже, который злоупотребляет спиртными напитками, в полицию сообщила его дочь. Она рассказала, что 29 мая отец ушел из дома и не вернулся. Место его пребывания остается неизвестным, а телефона он вообще не имеет.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав Шосткинского отдела полиции. Соответствующее ориентирование, с описанием внешности и фотографией, разослано во все отделы и отделения полиции Сумщины. Правоохранители проверяют места возможного нахождения пропавшего, опрашивают его друзей и родственников.

На вид разыскиваемому 55-60 лет, ростом 155-160 см, среднего телосложения. Имеет седые волосы, светлые глаза и носит усы. Был одет в светлую рубашку с коротким рукавом и темные брюки.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Остапчука Василия Сергеевича, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: улица Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.