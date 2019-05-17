В Шостке на День защиты детей шоу трансформеров и пенная дискотека 1 июня, в День защиты детей, юных шосткинцев ожидает шоу трансформеров и пенная дискотека.

Такую приятную новость сообщил начальник отдела культуры и туризма Игорь Фатун. Место проведения - главная сцена города, начало в 16.00. Приглашают всех - будет интересно и весело, пишет сайт Шосткинского горсовета.