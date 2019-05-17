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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34197

В Шостке на День защиты детей шоу трансформеров и пенная дискотека

1 июня, в День защиты детей, юных шосткинцев ожидает шоу трансформеров и пенная дискотека.

Такую приятную новость сообщил начальник отдела культуры и туризма Игорь Фатун. Место проведения - главная сцена города, начало в 16.00. Приглашают всех - будет интересно и весело, пишет сайт Шосткинского горсовета.

Досуг День защиты детей Шостка
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Сегодня 15:26

Завтра в центре Сум из-за детей временно ограничат движение транспорта

В субботу, 1 июня, на некоторых улицах Сум временно ограничат движение транспорта....

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)
Сегодня 14:06

Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)

Разыскиваемый, 65-летний житель Шостки Остапчук Василий Сергеевич, ушел из дома 29 мая, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным....

Сумчан запрошують на сімейний пікнік «Кольоровий світ»
Сегодня 08:01

Сумчан запрошують на сімейний пікнік «Кольоровий світ»

1 червня у міському парку ім. Кожедуба відбудеться сімейний пікнік «Кольоровий світ»....

В Шостке произошел взрыв на газовой автозаправке
Вчера 22:04

В Шостке произошел взрыв на газовой автозаправке

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, сегодня, 30 мая, в 17:49 в службу «101» поступило...

Вчера 14:17

Жительница Шостки за полгода так и не дождалась заказанного через Интернет товара

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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