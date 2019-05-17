В Шостке на День защиты детей шоу трансформеров и пенная дискотека

Такую приятную новость сообщил начальник отдела культуры и туризма Игорь Фатун. Место проведения - главная сцена города, начало в 16.00. Приглашают всех - будет интересно и весело, пишет сайт Шосткинского горсовета.
В субботу, 1 июня, на некоторых улицах Сум временно ограничат движение транспорта....
Разыскиваемый, 65-летний житель Шостки Остапчук Василий Сергеевич, ушел из дома 29 мая, и до сих пор его местонахождение остается неизвестным....
1 червня у міському парку ім. Кожедуба відбудеться сімейний пікнік «Кольоровий світ»....
Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Управления ГСЧС в Сумской области, сегодня, 30 мая, в 17:49 в службу «101» поступило...
Поверив положительным отзывам в социальной сети по продавцу зеркал, женщина заказала у него понравившийся товар и сделала предоплату. Впрочем, зеркала...