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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:56300

В Сумах суд отменил приговор участнику АТО, обвиняемому в нанесении телесных повреждений

В октябре 2016 года в одном из развлекательных заведений в центре Сум между обвиняемым и потерпевшим возник конфликт.

По показаниям свидетелей, потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно оскорблял обвиняемого и постоянно к нему приставал. Кроме того, при очередной «беседе» первым ударил его ногой в туловище. Защищаясь, обвиняемый, нанес потерпевшему удар в лицо, от которого тот упал и, ударившись головой об асфальт, получил телесные повреждения.

Ковпаковский районный суд г. Сумы признал АТОшника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с обязанностью возместить потерпевшему моральный и материальный ущерб в размере 50 тыс. и 25 420 гривен соответственно.

С таким приговором не согласилась сторона защиты и подала апелляционную жалобу. Защитник обвиняемого просил отменить приговор суда и закрыть уголовное производство за отсутствием в действиях его подзащитного состава преступления. По словам адвоката, обвиняемый действовал в пределах необходимой самообороны, поскольку должен был защищаться от постоянных моральных, а главное физических нападок потерпевшего.

Обвинение взамен подчеркивало то, что приговор суда первой инстанции вполне обоснован, а наказание законно. Аргументировало тем, что лицо должно было осознавать общественно опасные последствия нанесения удара кулаком в голову пострадавшему.

Рассмотрев материалы уголовного производства, Сумской апелляционный суд отменил приговор местного суда и направил дело на новое судебное рассмотрение. Такое решение коллегия судей уголовной палаты приняла из-за несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. В частности, в обоснование приговора суд первой инстанции положил показания потерпевшего, протоколы предъявления лица для опознания, протокол проведения следственного эксперимента, а также заключение судебно-медицинской экспертизы. Зато не учел и не проанализировал события, которые предшествовали нанесению удара обвиняемым потерпевшему, не принял во внимание показания некоторых свидетелей, показания обвиняемого расценил как выбранную линию защиты, сообщает сайт Сумского апелляционного суда.

Право Сумской апелляционный суд Тяжкие телесные повреждения
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