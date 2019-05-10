В Сумах суд отменил приговор участнику АТО, обвиняемому в нанесении телесных повреждений

По показаниям свидетелей, потерпевший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно оскорблял обвиняемого и постоянно к нему приставал. Кроме того, при очередной «беседе» первым ударил его ногой в туловище. Защищаясь, обвиняемый, нанес потерпевшему удар в лицо, от которого тот упал и, ударившись головой об асфальт, получил телесные повреждения.
Ковпаковский районный суд г. Сумы признал АТОшника виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение), назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 2 года с обязанностью возместить потерпевшему моральный и материальный ущерб в размере 50 тыс. и 25 420 гривен соответственно.
С таким приговором не согласилась сторона защиты и подала апелляционную жалобу. Защитник обвиняемого просил отменить приговор суда и закрыть уголовное производство за отсутствием в действиях его подзащитного состава преступления. По словам адвоката, обвиняемый действовал в пределах необходимой самообороны, поскольку должен был защищаться от постоянных моральных, а главное физических нападок потерпевшего.
Обвинение взамен подчеркивало то, что приговор суда первой инстанции вполне обоснован, а наказание законно. Аргументировало тем, что лицо должно было осознавать общественно опасные последствия нанесения удара кулаком в голову пострадавшему.
Рассмотрев материалы уголовного производства, Сумской апелляционный суд отменил приговор местного суда и направил дело на новое судебное рассмотрение. Такое решение коллегия судей уголовной палаты приняла из-за несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела. В частности, в обоснование приговора суд первой инстанции положил показания потерпевшего, протоколы предъявления лица для опознания, протокол проведения следственного эксперимента, а также заключение судебно-медицинской экспертизы. Зато не учел и не проанализировал события, которые предшествовали нанесению удара обвиняемым потерпевшему, не принял во внимание показания некоторых свидетелей, показания обвиняемого расценил как выбранную линию защиты, сообщает сайт Сумского апелляционного суда.
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