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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:37153

На Сумщине полицейским снова предлагали взятку

Чтобы полицейские «закрыли глаза» на кражу и незаконную перевозку древесины, 39-летний мужчина предложил им две тысячи гривен в качестве взятки.

Происшествие произошло возле одного из сел Липово-Долинского района. В ходе патрулирования дежурный автоэкипаж местного отделения полиции остановил на грунтовой дороге колесный трактор, за рулем которого находился 35-летний житель соседнего села. Поскольку в прицепе находилась свежесрезанная древесина объемом около 7 кубометров, правоохранители попросили документы на груз. Однако ни у тракториста, ни у его 39-летнего пассажира таковых не оказалось. Более того, последний признался, что дрова напиляли неподалеку без всякого разрешения.
А когда полицейские объяснили гражданину, что фактически он совершил кражу, тот попытался избежать ответственности за свой поступок. И предложил инспекторам сектора группы реагирования патрульной полиции Липоводолинского района 2000 гривен «откупного».
Однако правоохранители на сделку не пошли, а вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции, которая задокументировала и факт кражи, и факт предложения взятки.
Теперь в рамках открытого по признакам ч.1 ст.185 (кража) и ч.1 ст. 369 (предложение ... неправомерной выгоды должностному лицу ...) УК Украины уголовного производства мужчине придется объяснить следователям мотивы и причины своих поступков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка
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