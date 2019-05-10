Сумчанам показали «Колиску життя» Виставку newborn фотографій молодого фотографа Анастасії Козирь презентували у Сумській міській галереї.

Анастасія закінчила фінансовий факультет УАБС, але творча натура перемогла, і вже в декретній відпустці молода мама пройшла базове навчання в школі для фотографів-початківців. За чотири роки творчої діяльності Анастасія відвідала сім майстер класів українських та зарубіжних фотографів, три з них - зі зйомки новонароджених. Також брала участь в форумах для фотографів новонароджених в Києві та Санкт-Петербурзі.

Немовлята приходять у цей світ, несучи з собою любов та ніжність, стаючи невичерпним джерелом радості та натхнення. Вони вчать своїх батьків терпінню, мудрості, умінню насолоджуватися кожним моментом поруч зі своїм малючком. Адже діти так швидко ростуть! Змінити це неможливо, а ось залишити собі на пам’ять прекрасні світлини перших днів, місяців життя немовлят – цілком реально. І Анастасія Козирь в цьому прекрасно допомагає!

Відвідати виставку можна до 9 червня за адресою: вул. Соборна, 27, Сумська міська галерея з 11:00 до 19:00 (крім понеділка).