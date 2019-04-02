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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31351

В тротуаре на подходе к сумской школе образовалась полуметровая яма

Подход к школе № 27 в Сумах оставляет желать лучшего, будучи испещрен трещинами и ямами.

«Данкор» уже не раз писал о том, что мэр Сум Александр Лысенко еще в 2014 году озадачил своих подчиненных необходимостью ремонта подходов и подъездов к школам, детсадами больницам. Однако сумчане видят своими глазами, что эта работа не проводится. Особенно это заметно на Химгородке.

Сумчанка Ксения Лукашова обратилась к мэру Сум Александру Лысенко отремонтировать тротуар возле 27-ой школы.

«День добрый!

С днём защиты детей!

Сегодня посадила дерево в тротуаре...

Дыра глубиной 50 см, прям по пути в 27 школу со стороны Боровой.

Евродвор к нам не доедет?! Александр Лысенко, вы обещали мне капитальный ремонт дороги с тротуарами по Боровой)))!

Отремонтируйте и тротуар для деток 27-ой школы, пожалуйста!» - написала она в Фейсбуке, добавив фото.

Сам мэр приезжал в августе 2017 года в школу № 27 посмотреть, как она готова к проекту Новая украинская школа, обещал, что в 2018 году тротуар точно сделают. Директор школы тогда показывала письмо от управления капитального строительства и дорожного хозяйства о том, что работы запланированы на 2017 год, если будут деньги. В 2019 году денег в бюджете стало меньше. Так что «Вы держитесь», если что…

Общество Обещания Подходы к школам Школа № 27
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