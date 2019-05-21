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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Спасатели помогали закрывшимся детям

На Сумщине за прошедшие сутки спасатели дважды оказывали помощь родителям малолетних детей.

Первое сообщение о необходимости помощи поступило 3 мая в 9:25 - в г. Тростянец, по ул. Татаренко, в многоквартирном жилом доме ребенок находился сам и не мог самостоятельно открыть дверь. Отделение дежурного караула 24-й Государственной пожарно-спасательной части, используя механизированный инструмент, открыли входную дверь квартиры. После чего родители попали в квартиру и успокоили напуганного ребенка.

В этот же день, в 13:01 спасатели получили информацию, что в г. Ромны, по ул. Корживская, на балконе 2-го этажа многоквартирного дома, 3-летний мальчик, играя, закрыл маму. Сотрудники 14-й Государственной пожарно-спасательной части, используя выдвижную лестницу, через окно кухни попали в помещение и открыли дверь балкона. Женщина поблагодарила спасателям оперативно оказанную помощь, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Спасатели
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