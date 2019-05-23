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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53165

На Сумщине провели «денежную реформу» на 55 тысяч

Поверив рассказам незнакомца о денежной реформе, пенсионерка потеряла больше 55 тыс.гривен.

В Тростянецкое отделение полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 79-летняя жительница района.

Правоохранители установили, что домой к ней приходил неизвестный мужчина, который назвался работником собеса и сообщил, что его коллега, обслуживающая пенсионерку, прислала его для проведения так называемой денежной реформы. После чего предложил обменять имеющиеся у бабушки старые купюры на новые. Поверив собеседнику, старушка вынесла все семейные сбережения 45000 гривен и 400 долларов США. Перечислив деньги, мужчина попросил у бабушки ее документы, якобы для того, чтобы подтвердить ее личность и записать данные паспорта. Пока хозяйка ходила в другую комнату, «соцработник» потихоньку покинул ее дом. И только обнаружив исчезновение мужчины со всеми своими деньгами, пенсионерка поняла, что впустила в дом афериста.

В полиции действия злоумышленника квалифицировали как мошенничество и открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, в рамках которого выясняют личность и местонахождение злоумышленника.

Работники полиции в очередной раз предостерегают граждан от безрассудства и излишней доверия, и просят быть внимательными при общении с незнакомцами, и ни при каких обстоятельствах не впускать в свои дома посторонних лиц, кем бы они ни назывались и которые не предлагали услуги по поводу обмена денег, приобретения товара и т.п., сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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