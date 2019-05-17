В Сумах подходит к концу суд над нацгвардейцем, избившим охранника собора Рассмотрение дела по факту нанесения телесных повреждений охраннику собора будет продолжено 5 июня.

Сегодня, 4 июня, для предоставления времени обвиняемому подготовить последнее слово, отложено рассмотрение уголовного производства в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины, который обвиняется в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений охраннику Спасо-Преображенского кафедрального собора (ч. 1 ст. 121 УК Украины) и ношении холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 263 УК Украины).

Следующее судебное заседание состоится 5 июня в 16 час. 00 мин.

Напомним: события произошли 22 октября 2015 года около 00 час. 55 мин. на территории Спасо-Преображенского кафедрального собора, где в ходе ссоры военнослужащий нанес охраннику удары, причинив последнему тяжкие телесные повреждения, сообщает Заречный райсуд Сум.