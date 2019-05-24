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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5173

На Сумщине украли футбольные ворота

За минувшие сутки полиция Сумщины раскрыла пять краж чужого имущества.

За последние сутки в полицию региона поступило 10 сообщений о кражах, 5 из которых были раскрыты по «горячим следам». Всего же с начала года полиция раскрыла 488 краж, совершенных на территории области.

54-летний житель города Шостка, умудрился украсть металлические футбольные ворота с территории Шосткинского областного детского противотуберкулезного санатория.

Работники Лебединского отделения полиции разоблачили 24-летнего жителя села Екатериновка, который с территории Катериновской НПК похитил металлическое ограждение. Также полиция Лебединщины установила, что в конце мая 18-летний житель районного центра, похитил металлические комплектующие печки с чужой дачи.

Еще один 23-летний житель Недригайловского района, в мае, находясь в гостях у своего знакомого в с. Терны, тайно похитил у него дома деньги в сумме 30000 гривен. А через неделю, приехав в гости во второй раз, украл из чужого дома 11000 гривен и 300 долларов США. Все украденные деньги злоумышленник потратил на собственные нужды.

Вчера же работники Роменского отдела полиции раскрыли кражу оставленной без присмотра сумки в одном из магазинов районного центра. 30-летний злоумышленник, воспользовавшись невнимательностью хозяйки, умудрился украсть у нее женскую сумку, в которой находилось 450 гривен. Когда же за 2 часа полиция разыскала вора, выяснилось, что деньги он уже успел потратить на собственные нужды.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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