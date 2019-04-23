Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03276

У Сумах пройде фестивально-туристичний форум

Форум «Роль малого та середнього бізнесу в розвитку фестивального туризму на Сумщині» пройде у четвер, 20 червня, у Конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська, 9/1).

Центр інформаційної підтримки бізнесу м.Суми запрошує взяти участь у форумі «Роль малого та середнього бізнесу у розвитку фестивального туризму на Сумщині»/

До участі запрошують малий та середній бізнес, який організовує фестивалі та обслуговує їх відвідувачів: фестивальні агенції, туроператори, турагенти, готельно-ресторанний бізнес, майстри народних ремесел, виробники сувенірів, власники зелених садиб і т. д.

Участь у форумі безкоштовна, реєстрація обов'язкова за посиланням: https://form.jotformeu.com/91532815417356

Захід реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.

Основні цілі форуму:

1) cформувати бачення ефективної бізнес-моделі фестивалю;

2) створити платформу для обміну досвідом з організації комерційно успішних фестивалів та для додаткового просування фестивалів Сумщини 2019 року;

3) ознайомити із можливостями використання цифрового маркетингу для ефективної реклами фестивалів;

4) виявити та обговорити економічні можливості розвитку існуючих фестивалів Сумщини з метою перетворення їх у прибуткові та цікаві для туристів проекти.

Перша частина форуму передбачає виступи організаторів і бізнес-партнерів успішних фестивалів з різних регіонів України.

У другій частині будуть проходити два паралельних воркшопи:

1. «Інструментарій цифрового маркетингу фестивалів», тренер Олег Костюкевич;

2. «Формування ефективної бізнес-моделі фестивалю», тренер Олег Демчук.

Для зареєстрованих учасників передбачені інформаційні матеріали та харчування.

Реєстрація обов'язкова: https://form.jotformeu.com/91532815417356

Для отримання додаткової інформації: відправляйте запити на sumy@bisc.org.ua, телефонуйте: 050-247-02-04.

Экономика Туризм Фестиваль Форум
view counter

По тематике

У Сумах пройшов особливий фестиваль
31.05.2019 13:12

У Сумах пройшов особливий фестиваль

30 травня в стінах Сумського обласного театру для дітей та юнацтва відбувся XIII Сумський обласний інтеграційний театральний фестиваль людей з...

В Сумах пройдет массажный форум
22.05.2019 08:02

В Сумах пройдет массажный форум

В субботу, 26 мая, в Сумах пройдет массажный форум....

В Тростянце пройдет фестиваль-конкурс «Чайковский FEST- 2019»
15.05.2019 17:10

В Тростянце пройдет фестиваль-конкурс «Чайковский FEST- 2019»

24 мая в доме князя Голицына (архитектурной достопримечательности середины XVIII в.) начнется конкурс молодых талантов....

Сумчан запрошують на фестиваль «Під Покровом Тризуба»
25.04.2019 12:41

Сумчан запрошують на фестиваль «Під Покровом Тризуба»

Сумський осередок Молодого Народного Руху разом з Управлінням молоді та спорту Сумської ОДА запрошують молодь відвідати фестиваль "Під Покровом Тризуба",...

Завтра у Сумах фестиваль «Писанковий всесвіт»
23.04.2019 09:44

Завтра у Сумах фестиваль «Писанковий всесвіт»

24 квітня – фестиваль «Писанковий всесвіт»...

Новости

Глухов остался без воды
Сегодня 09:09
Увага! Кошти, які сплачуються платниками на старі рахунки по зарахуванню ЄСВ, не зараховуються
Сегодня 08:34
У Сумах пройде фестивально-туристичний форум
Сегодня 08:03
В Сумах во время ВНО по истории дважды пришлось вызывать «скорую» (видео)
Сегодня 06:57
В Сумах пикетировали областную полицию
Вчера 22:03
На Сумщине полицейский пес Грей разыскал несовершеннолетнюю «путешественницу»
Вчера 19:51
В Сумах определились с директором городского роддома
Вчера 19:47
На Сумщине украли футбольные ворота
Вчера 17:51
Суд отменил приговор полицейскому, который из-за исчезновения Лыхмана заставлял жителя Сумщины заниматься мошенничеством
Вчера 17:33
В Сумах на 4 ночи перекроют Ильинскую
Вчера 17:25
В Шостке полицейские вернули подростку похищенный у него мобильный телефон
Вчера 17:12
На Сумщине поймали металлиста
Вчера 16:34
view counter
view counter

Статьи

Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка?
Вчера 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
Вчера 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
Вчера 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
Вчера 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
Вчера 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
Вчера 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Как не лишиться права на субсидию: 6 советов
27.05.2019 12:35
Определены финалисты конкурса социальных стартапов бойцов АТО в Сумах
24.05.2019 17:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.