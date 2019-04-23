У Сумах пройде фестивально-туристичний форум

Центр інформаційної підтримки бізнесу м.Суми запрошує взяти участь у форумі «Роль малого та середнього бізнесу у розвитку фестивального туризму на Сумщині»/
До участі запрошують малий та середній бізнес, який організовує фестивалі та обслуговує їх відвідувачів: фестивальні агенції, туроператори, турагенти, готельно-ресторанний бізнес, майстри народних ремесел, виробники сувенірів, власники зелених садиб і т. д.
Участь у форумі безкоштовна, реєстрація обов'язкова за посиланням: https://form.jotformeu.com/91532815417356
Захід реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.
Основні цілі форуму:
1) cформувати бачення ефективної бізнес-моделі фестивалю;
2) створити платформу для обміну досвідом з організації комерційно успішних фестивалів та для додаткового просування фестивалів Сумщини 2019 року;
3) ознайомити із можливостями використання цифрового маркетингу для ефективної реклами фестивалів;
4) виявити та обговорити економічні можливості розвитку існуючих фестивалів Сумщини з метою перетворення їх у прибуткові та цікаві для туристів проекти.
Перша частина форуму передбачає виступи організаторів і бізнес-партнерів успішних фестивалів з різних регіонів України.
У другій частині будуть проходити два паралельних воркшопи:
1. «Інструментарій цифрового маркетингу фестивалів», тренер Олег Костюкевич;
2. «Формування ефективної бізнес-моделі фестивалю», тренер Олег Демчук.
Для зареєстрованих учасників передбачені інформаційні матеріали та харчування.
Реєстрація обов'язкова: https://form.jotformeu.com/91532815417356
Для отримання додаткової інформації: відправляйте запити на sumy@bisc.org.ua, телефонуйте: 050-247-02-04.
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