У Сумах пройде фестивально-туристичний форум Форум «Роль малого та середнього бізнесу в розвитку фестивального туризму на Сумщині» пройде у четвер, 20 червня, у Конгрес-центрі СумДУ (вул. Покровська, 9/1).

Центр інформаційної підтримки бізнесу м.Суми запрошує взяти участь у форумі «Роль малого та середнього бізнесу у розвитку фестивального туризму на Сумщині»/

До участі запрошують малий та середній бізнес, який організовує фестивалі та обслуговує їх відвідувачів: фестивальні агенції, туроператори, турагенти, готельно-ресторанний бізнес, майстри народних ремесел, виробники сувенірів, власники зелених садиб і т. д.

Участь у форумі безкоштовна, реєстрація обов'язкова за посиланням: https://form.jotformeu.com/91532815417356

Захід реалізується за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку в рамках ініціативи EU4Business Європейського Союзу.

Основні цілі форуму:

1) cформувати бачення ефективної бізнес-моделі фестивалю;

2) створити платформу для обміну досвідом з організації комерційно успішних фестивалів та для додаткового просування фестивалів Сумщини 2019 року;

3) ознайомити із можливостями використання цифрового маркетингу для ефективної реклами фестивалів;

4) виявити та обговорити економічні можливості розвитку існуючих фестивалів Сумщини з метою перетворення їх у прибуткові та цікаві для туристів проекти.

Перша частина форуму передбачає виступи організаторів і бізнес-партнерів успішних фестивалів з різних регіонів України.

У другій частині будуть проходити два паралельних воркшопи:

1. «Інструментарій цифрового маркетингу фестивалів», тренер Олег Костюкевич;

2. «Формування ефективної бізнес-моделі фестивалю», тренер Олег Демчук.

Для зареєстрованих учасників передбачені інформаційні матеріали та харчування.

Реєстрація обов'язкова: https://form.jotformeu.com/91532815417356

Для отримання додаткової інформації: відправляйте запити на sumy@bisc.org.ua, телефонуйте: 050-247-02-04.