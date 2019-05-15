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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:10269

В Ромнах обрисовали дверь офиса политической партии

Полиция выясняет причины и обстоятельства мелкого хулиганства, совершенного в отношении имущества одной из политических партий.

Сегодня в 11:07 в дежурную часть Роменского отдела полиции обратилась глава местной ячейки одной из политический партий с сообщением о том, что она обнаружила надписи, сделанные черной краской на двери офисного помещения партии, и обрисованы два ситилайта их политсилы.

В полиции заявление зарегистрировали и начали соответствующие проверки.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника, а также мотивы совершенного правонарушения.

Проверка продолжается, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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Право Ромны Хулиганство
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