В Ромнах обрисовали дверь офиса политической партии Полиция выясняет причины и обстоятельства мелкого хулиганства, совершенного в отношении имущества одной из политических партий.

Сегодня в 11:07 в дежурную часть Роменского отдела полиции обратилась глава местной ячейки одной из политический партий с сообщением о том, что она обнаружила надписи, сделанные черной краской на двери офисного помещения партии, и обрисованы два ситилайта их политсилы.

В полиции заявление зарегистрировали и начали соответствующие проверки.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника, а также мотивы совершенного правонарушения.

Проверка продолжается, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.