В Ромнах обрисовали дверь офиса политической партии

Сегодня в 11:07 в дежурную часть Роменского отдела полиции обратилась глава местной ячейки одной из политический партий с сообщением о том, что она обнаружила надписи, сделанные черной краской на двери офисного помещения партии, и обрисованы два ситилайта их политсилы.
В полиции заявление зарегистрировали и начали соответствующие проверки.
Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение злоумышленника, а также мотивы совершенного правонарушения.
Проверка продолжается, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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