Сумские хоккеистки сыграют в Северной Ирландии

8-16 июня в г. Бандбридж пройдут отборочные соревнования к Олимпийским игр 2020 года Хоккейная серия (опен), полуфинал.
В соревнованиях примут участие восемь сборных команд:
группа А
1. Ирландия
2. Чехия
3. Малайзия
4. Сингапур
группа Б
1. Корея
2. Шотландия
3. Украина
4. Франция
Свой первый матч наши девушки проведут 8 июня против сборной Кореи.
Напомним: наша команда почти полностью состоит из воспитанниц сумского хоккея.
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