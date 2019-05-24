Сумские хоккеистки сыграют в Северной Ирландии Женская национальная сборная команда Украины по хоккею на траве отправилась в Северную Ирландию.

8-16 июня в г. Бандбридж пройдут отборочные соревнования к Олимпийским игр 2020 года Хоккейная серия (опен), полуфинал.

В соревнованиях примут участие восемь сборных команд:

группа А

1. Ирландия

2. Чехия

3. Малайзия

4. Сингапур

группа Б

1. Корея

2. Шотландия

3. Украина

4. Франция

Свой первый матч наши девушки проведут 8 июня против сборной Кореи.

Напомним: наша команда почти полностью состоит из воспитанниц сумского хоккея.