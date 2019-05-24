Что ждать от погоды сумчанам До конца недели на Сумщине будет жарко и без осадков.

Только днем 7 июня местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха 6-7 июня составит ночью +13 .. + 18 ºС, днем +26 .. + 31 ºС.