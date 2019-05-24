Что ждать от погоды сумчанам

Только днем 7 июня местами небольшой кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха 6-7 июня составит ночью +13 .. + 18 ºС, днем +26 .. + 31 ºС.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
На выходных погода на Сумщине будет иметь неустойчивый характер....
По прогнозу Гидрометцентра, 31 мая днем по г. Сумы и области ожидается кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Начало новой недели на Сумщине принесет прекращение осадков и повышение температуры....