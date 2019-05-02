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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:151

16-летнему сумчанину, которого обвиняют в изнасиловании, ужесточили меру пресечения

Так как юноша, которого обвиняют в изнасиловании 23-летней сумчанки, находясь под домашним арестом, постил в инстаграм сториз, на которых он вечером гулял по улицам города, прокуратура ходатайствовала перед судом о применении к нему электронного браслета во время домашнего ареста.

Заречный райсуд Сум это ходатайство удовлетворил. Кроме того, по ходатайству адвоката обвиняемого, его взяли под охрану, пишет sumy.today.

Напомним: около 23.00 8 марта на 23-летнюю сумчанку, которая возвращалась с работы, напал преступник, который избил ее и изнасиловал. В преступлении сейчас обвиняют 16-летнего сумчанина.

Право Владислав Кривошей Изнасилование
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