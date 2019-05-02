16-летнему сумчанину, которого обвиняют в изнасиловании, ужесточили меру пресечения

Заречный райсуд Сум это ходатайство удовлетворил. Кроме того, по ходатайству адвоката обвиняемого, его взяли под охрану, пишет sumy.today.
Напомним: около 23.00 8 марта на 23-летнюю сумчанку, которая возвращалась с работы, напал преступник, который избил ее и изнасиловал. В преступлении сейчас обвиняют 16-летнего сумчанина.
Обвиняемый в изнасиловании бывший кадет, сидя под круглосуточным домашним арестом, выкладывает сториз о ночных прогулках....
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