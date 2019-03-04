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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:28125

Сердняя зарплата в Сумах уже больше 8,5 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о средней заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях г.Сумы.

В I квартале 2019 года cреднерассчетное количество штатных работников предприятий, учреждений и организаций г.Сумы составляла 74 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата штатного работника г.Сумы составляла 8550 грн, что в 2,1 раза выше законодательно установленного уровня минимальной заработной платы (4173 грн). По сравнению с I кварталом 2018 года средняя заработная плата выросла на 18,5%.

Областной центр по размеру средней заработной платы занял второе место среди городов и районов Сумщины, уступив Тростянецкому району.

Задолженность по выплате заработной платы на предприятиях г.Сумы на протяжении апреля 2019 года увеличилась на 6,6% и на 1 мая 2019 года составила 272,3 млн грн. Наибольшим должником является ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 236,0 млн грн.

Экономика Средняя зарплата
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