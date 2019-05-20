Сумские борцы снова побеждают в Белоруссии

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всех регионов Республики Беларусь, Молдавии (юношеская сборная), России и Украины (г.Сумы).
Сумские "вольники" - представители СК "Тамирлан" пополнили свою копилку тремя наградами.
Чемпионом турнира стал Пономаренко Вадим (71 кг), не отдав своим соперникам ни одного балла.
Бронзовые медали получили Блидарь Данил (65 кг) и Котов Дмитрий (80 кг).
В шаге от медали остановился Козырь Максим (51 кг) - у него 5 место.
Спортсменов подготовили тренеры Сергей и Александр Скварчи.
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