Сумские борцы снова побеждают в Белоруссии

В соревнованиях приняли участие спортсмены со всех регионов Республики Беларусь, Молдавии (юношеская сборная), России и Украины (г.Сумы).

Сумские "вольники" - представители СК "Тамирлан" пополнили свою копилку тремя наградами.

Чемпионом турнира стал Пономаренко Вадим (71 кг), не отдав своим соперникам ни одного балла.

Бронзовые медали получили Блидарь Данил (65 кг) и Котов Дмитрий (80 кг).

В шаге от медали остановился Козырь Максим (51 кг) - у него 5 место.

Спортсменов подготовили тренеры Сергей и Александр Скварчи.