Ахтырские военные отбыли в Косово

Провожали их в дорогу родные и близкие, командование части, представители городской власти и духовенства.
Основная задача военнослужащих на территории Косово - разминирование, поиск взрывоопасных предметов, обеспечение свободы передвижения миротворческих подразделений KFOR, а также восстановление инфраструктуры.
Сегодня, 30 мая, в Ахтырке торжественно открыли памятник саперам и стелу с боевым путем воинской части А0563....
27 мая во Франции в ДТП погиб ахтырчанин Николай Бойко, который работал дальнобойщиком....
Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная...
Водитель, совершивший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, проведет за решеткой 4 года и 6 месяцев....
ООО «Водоторгприлад» сообщает, что 15 мая с 00.00 до 4.00 будет приостановлена поставка централизованного водоснабжения города Ахтырка....