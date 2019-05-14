Ахтырские военные отбыли в Косово Сегодня, 7 июня, военнослужащие воинской части А0563 отбыли сегодня с очередной миротворческой миссией национального контингента в Косово (республика Сербия).

Провожали их в дорогу родные и близкие, командование части, представители городской власти и духовенства. Основная задача военнослужащих на территории Косово - разминирование, поиск взрывоопасных предметов, обеспечение свободы передвижения миротворческих подразделений KFOR, а также восстановление инфраструктуры.