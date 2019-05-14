Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32290

Ахтырские военные отбыли в Косово

Сегодня, 7 июня, военнослужащие воинской части А0563 отбыли сегодня с очередной миротворческой миссией национального контингента в Косово (республика Сербия).

Провожали их в дорогу родные и близкие, командование части, представители городской власти и духовенства.

Основная задача военнослужащих на территории Косово - разминирование, поиск взрывоопасных предметов, обеспечение свободы передвижения миротворческих подразделений KFOR, а также восстановление инфраструктуры. 

Общество Ахтырка Военные Косово
view counter

По тематике

В Ахтырке открыли памятник саперам
30.05.2019 15:14

В Ахтырке открыли памятник саперам

Сегодня, 30 мая, в Ахтырке торжественно открыли памятник саперам и стелу с боевым путем воинской части А0563....

Во Франции погиб дальнобойщик из Ахтырки
28.05.2019 15:08

Во Франции погиб дальнобойщик из Ахтырки

27 мая во Франции в ДТП погиб ахтырчанин Николай Бойко, который работал дальнобойщиком....

16.05.2019 14:16

Жертвой Интернет-мошенников стала доверчивая ахтырчанка

Несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников полиции быть осмотрительными с операциями купли-продажи в сети Интернет, на «крючок» мошенников снова попала очередная...

15.05.2019 12:20

На Сумщине за смертельное ДТП дали 4,5 года

Водитель, совершивший смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения, проведет за решеткой 4 года и 6 месяцев....

14.05.2019 09:35

В Ахтырке отключат воду

ООО «Водоторгприлад» сообщает, что 15 мая с 00.00 до 4.00 будет приостановлена поставка централизованного водоснабжения города Ахтырка....

Новости

До конца недели коммунальный транспорт будет ездить по измененным маршрутам
05.06.2019 16:32
Таможенники Сумщины обнаружили незадекларированные средства для инъекционной косметологии
Сегодня 17:49
В Сумах потратили 100 тысяч на 30 метров тротуара
Сегодня 17:26
В Сумах пьяный водитель стал виновником ДТП (видео)
Сегодня 17:18
В Сумах поймали воровку с двумя батареями
Сегодня 17:00
В Конотопе три пожарки тушили возгорание дома (видео)
Сегодня 16:44
На Сумщине на ремонте водопровода украли 80% выделенных денег
Сегодня 16:34
Отремонтируйте нам дорогу: жители Сумщины перекрыли дорогу на Ахтырку
Сегодня 16:32
Сумской велосипедист с бронзой чемпионата Украины
Сегодня 16:23
Сумські прикордонники розповіли про «зелену карту»
Сегодня 15:43
На Сумщине на завтра объявлено штормовое предупреждение
Сегодня 15:37
Ахтырские военные отбыли в Косово
Сегодня 15:32
view counter
view counter

Статьи

В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
05.06.2019 16:32
Чего ждать от Котельной Северного промузла: тепла или прошлогодних проблем
05.06.2019 16:26
Стоит ли слезинки главы МВД жизнь ребенка? 1
04.06.2019 15:41
«Українська стратегія» Гройсмана: сильна економіка, ефективна держава і захист громадян
04.06.2019 13:17
Не выполнил - плати. Нардеп впервые ответит за свои слова деньгами ®
04.06.2019 12:14
Правосудие по-сумски: пожизненно осужденный за двойное убийство 10 дней гулял на свободе
04.06.2019 11:49
Сумской врач-инфекционист об опасности домашней клубнички
04.06.2019 11:08
В Сумах можно будет попробовать съедобную посуду
04.06.2019 10:06
Суми, зустрічай одну із кращих гумористичних команд нашої країни!
03.06.2019 17:04
Яким був початок року для лідерів вітчизняного ритейлу
31.05.2019 14:57
«Вар’яти-шоу» запрошують сумчан відсвяткувати разом своє 9-річчя!
28.05.2019 13:49
Олег Медуниця йде на вибори 9
27.05.2019 18:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.