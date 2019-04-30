Таможенники Сумщины обнаружили незадекларированные средства для инъекционной косметологии Сегодня, 7 июня, на таможенном посту «Конотоп» задержали пассажира поезда, который пытался пересечь таможенную границу Украины с незадекларированым товаром для косметологии на сумму около 60 тыс. гривен.

Во время осуществления таможенного контроля вагона поезда сообщением «Москва - Одесса» гражданину Украины было предложено задекларировать по установленной форме товары, валюту и ценности, которые он перемещает через границу. В таможенной декларации пассажир поезда отметил, что перевозит детские подгузники и моющие бытовые средства.

В ходе последующего контроля установлено, что мужчина перемещал через границу средства для инъекционной косметологии на сумму около 60 тыс. грн, подлежащие обязательному декларированию по установленной форме, так как превышают нормы, указанные в ст. 374 Таможенного кодекса Украины.

Таким образом, не указав точные и достоверные сведения в таможенной декларации, гражданин нарушил требования статьи 257 Таможенного кодекса Украины и пункта 2.9 приказа Министерства финансов Украины от 28.05.2012 №614.

С целью установления стоимости товара и принятия правового решения товар изъят и направлен на экспертизу. На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 472 Таможенного кодекса Украины, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.