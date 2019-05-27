Сумские хоккеистки проиграли кореянкам Сегодня, 8 июня, в североирландском Бэнбридже стартовали полуфинальные отборочные соревнования к Олимпийским играм 2020 года.

В турнире принимают участие 8 команд, разбитых на 2 группы. Лучшие две команды по итогам пройдут в финал. Женская сборная Украины, почти полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, в стартовой игре уступила кореянкам 0:5. В первых трех периодах соперницы забивали по голу, в последнем – два.

Также в группе В выступают сборная Франции и Шотландии.

В группе А – Ирландия, Малайзия, Чехия и Сингапур.

Следующую игру наши девчата сыграют завтра против француженок.