Сумские вольники отличились в Мелитополе

Андрей Галета (студент ИФК СГПУ им.А.С.Макаренка) и Александр Колдовский не оставили шансов своим соперникам в весовых категориях 97 и 125 кг соответственно, завоевав золотые награды.
Александр Урсаки стал бронзовым призёром (97 кг).
Молодежная женская сборная по вольной борьбе под руководством старшего тренера Екатерины Бурмистровой - вторая в общем зачете на молодежном континентальном...
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