Сумские аматоры в четвертьфинале: два разгрома

Липоводолинский «Альянс» дома принимал «ВПК-Агро» из Шевченковки с Днепропетровщины. К сожалению, игра завершилась совсем не в пользу чемпиона Сумщины – 0:4.
Действующий чемпион Украины среди аматоров «Виктория» из Николаевки напротив, похоже, уже решил задачу выхода в полуфинал, обыграв дома «Покутье» из Коломыи с Ивано-Франковщины 7:1. Голы забивали: Нелин (11), Чередниченко (17), Акимов (27, 63), Кузьмин (45), Касьянов (61) и Шевченко (90).
Ответные игры пройдут 12 июня.
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