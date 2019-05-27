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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:351

Сумские аматоры в четвертьфинале: два разгрома

8 июня прошли первые матчи ¼ финала чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

Липоводолинский «Альянс» дома принимал «ВПК-Агро» из Шевченковки с Днепропетровщины. К сожалению, игра завершилась совсем не в пользу чемпиона Сумщины – 0:4.

Действующий чемпион Украины среди аматоров «Виктория» из Николаевки напротив, похоже, уже решил задачу выхода в полуфинал, обыграв дома «Покутье» из Коломыи с Ивано-Франковщины 7:1. Голы забивали: Нелин (11), Чередниченко (17), Акимов (27, 63), Кузьмин (45), Касьянов (61) и Шевченко (90).

Ответные игры пройдут 12 июня.

Спорт Альянс Липовая Долина Виктория Николаевка Футбол
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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