В Сумах разыграли кубок Михаила Фоменко

Турнир проводится в честь Заслуженного тренера Украины Михаила Ивановича Фоменко.
В финале сыграли ФК «LS GROUP» и Сборная команда Сумской области U21. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев поля - команды «LS GROUP».
Авторы голов - Роман Прощенко (2), Агиль Велиев, Богдан Суходуб и Ярослав Белиба. Авторами голов от сборной были Богдан Билошниченко и Артем Шпирьонок.
Кубок и медали победителям лично вручил Михаил Фоменко.
Лучшими игроками матча определены Богдана Суходуб (LS GROUP) и Дмитрия Тарабара (Сборная Сумщины).
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