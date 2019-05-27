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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах разыграли кубок Михаила Фоменко

9 июня на стадионе «Юбилейный» был сыгран финальный матч «FOMENKO CUP 2019».

Турнир проводится в честь Заслуженного тренера Украины Михаила Ивановича Фоменко.

В финале сыграли ФК «LS GROUP» и Сборная команда Сумской области U21. Матч завершился со счетом 5:2 в пользу хозяев поля - команды «LS GROUP».

Авторы голов - Роман Прощенко (2), Агиль Велиев, Богдан Суходуб и Ярослав Белиба. Авторами голов от сборной были Богдан Билошниченко и Артем Шпирьонок.

Кубок и медали победителям лично вручил Михаил Фоменко.

Лучшими игроками матча определены Богдана Суходуб (LS GROUP) и Дмитрия Тарабара (Сборная Сумщины).

Спорт Кубок Фоменко Футбол
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