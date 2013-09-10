На Сумщине ищут лучшую идею празднования дня предпринимателя

Для участия в конкурсе необходимо в период с 10 по 21 июня 2019 года (включительно) подать в КУ «Сумской областной фонд поддержки предпринимательства» СОР заявление согласно приложению 1.
40030, г. Сумы, ул. Кооперативная, 3. Тел. (0542) 65 91 17.
E-mail: fondsumy-sor@ukr.net.
Приложение 1 - Заявка на участие
Заседание конкурсной комиссии по оценке и проведения конкурсного отбора состоится в 10-дневный срок после последнего дня приема заявлений.
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