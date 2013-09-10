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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине ищут лучшую идею празднования дня предпринимателя

КУ «Сумской областной фонд поддержки предпринимательства» Сумского облсовета объявил конкурс на лучшую идею празднования «Дня предпринимателя».

Для участия в конкурсе необходимо в период с 10 по 21 июня 2019 года (включительно) подать в КУ «Сумской областной фонд поддержки предпринимательства» СОР заявление согласно приложению 1.

40030, г. Сумы, ул. Кооперативная, 3. Тел. (0542) 65 91 17.

E-mail: fondsumy-sor@ukr.net.

Приложение 1 - Заявка на участие

Техническое задание

Заседание конкурсной комиссии по оценке и проведения конкурсного отбора состоится в 10-дневный срок после последнего дня приема заявлений.

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