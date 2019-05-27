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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:44226

В Сумах сообщено о подозрении копу, из-за нарушения правил дорожного движения которого пострадали 8 человек

«Прокуратурой Сумской области в понедельник, 10 июня 2019, сообщено о подозрении полицейскому роты №3 батальона управления патрульной полиции в Сумской области за нарушения Правил дорожного движения которого пострадали 8 человек.

Речь идет о резонансном дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в г. Сумі 19 августа 2018 года около 14.45. Тогда служебный автомобиль патрульной полиции на перекрестке улиц Петропавловская и Перекопская столкнулся с Аudi A4, вследствие чего транспортное средство полицейских отбросило на тротуар, где находилось 4 пешехода», - рассказал сегодня во время брифинга заместитель прокурора Сумской области Сергей Сегида.

«В ходе следствия, проведенного Следственным управлением полиции, установлено, что водитель автомобиля патрульной полиции, двигаясь с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, пренебрег безопасностью дорожного движения, в частности при выезде на перекресток на красный сигнал светофора, в нарушение пункта 3.1. Правил дорожного движения, не убедился, что это будет безопасно для других участников. Поэтому совершил столкновение с автомобилем «Audi A4», который двигался по указанному перекрестку на зеленый сигнал светофора и, согласно выводам экспертов, не имел технической возможности предотвратить аварию. В результате указанного события 2 пешеходов получили тяжелые телесные повреждения, 1 - средней тяжести, еще 1 пешеход, 2 водителя и 2 пассажира отделались легкими телесными повреждениями. Согласно заключению экспертизы нарушение водителем требований пункта 3.1 Правил дорожного движения находится в прямой причинной связи с событием и наступившими последствиями. Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности», - добавил начальник отдела прокуратуры Сумской области Роман Дронов.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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