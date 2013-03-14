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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50428

Сумчанам расскажут о порядке выезда за границу с ребенком

Начался сезон каникул и летних отпусков. Путевки на отдых за границу купили, чемоданы собрали, что лучше и быть не может, а документы для выезда за границу не готовы.

Для выезда несовершеннолетнего ребенка за границу существуют определенные правила. Какие же? Об этом сумчанам расскажут во время субботней встречи в рамках проекта «Вас ждут в суде» в Заречном райсуде.

15 июня в 12.00 сумчан приглашают в суд на очередную встречу. Тема для обсуждения: «Порядок выезда несовершеннолетнего ребенка за границу».

Во встрече примут участие судья-спикер Заречного районного суда г. Сумы Анна Шелехова, начальник Службы по делам детей Сумского горсовета Валерия Подопригора и офицер отдела пограничного контроля штаба Сумского пограничного отряда Андрей Румбешта.

Место проведения: ул. Академическая, 13, 1 этаж Заречного районного суда г. Сумы, зал судебного заседания №100.

Право Заграница
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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