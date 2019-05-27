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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине раскрыли двойное убийство брата и сестры

10 июня сообщено о подозрении 34-летнему мужчине, который лишил жизни двух человек.

Новий погляд Роменщини

Речь идет о резонансном преступлении, которое произошло 6 мая 2019 года в селе Андрияшевка Роменского района. Тогда тела 64-летнего жителя и его 69-летней сестры со следами насильственной смерти были найдены на огороде его усадьбы. Установлено, что погибший проживал вместе со своей 91-летней матерью, а сестра приехала к ним на пасхальные праздники.

По результатам проведенных сотрудникам полиции под процессуальным руководством прокуратуры оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать мужчину, причастного к этому дерзкому убийству. Им оказался ранее судимый житель г. Ромны, который в настоящее время является подозреваемым в ряде краж, соединенных с проникновением в жилище. В тот раз он также планировал обокрасть дом, однако помешали пенсионеры, которых он лишил жизни.

Действия подозреваемого квалифицированы по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК Украины. По ходатайству прокуратуры решением Заречного районного суда г. Сумы от 10 июня мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Убийство
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